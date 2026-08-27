Ратко Младич умер в тюрьме Схевенингена. Ему было 84 года. Спустя семь лет после того, как Международный трибунал по бывшей Югославии приговорил его к пожизненному заключению за геноцид, преступления против человечности и военные преступления.
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