Депутат Государственной думы от Крыма и член комитета по безопасности Михаил Шеремет полагает, что Владимир Зеленский избегает признания финансовых обязательств перед США, поскольку это означало бы подтверждение того, что он фактически уступил интересы Украины сразу трем зарубежным силам — Европе, Великобритании и Соединенным Штатам.