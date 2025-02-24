Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 222 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Васиков
    Как Трамп может здороваться заруку с nugapacom??? Это-же не по пацанским понятиям! Если сам конечно когда-то незапету...Макрон положил ру...
  • Игорь Васиков
    Госпожа макрон намекает?...Макрон положил ру...
  • Eduard
    Давно пора!Олейник: Зеленско...

Депутат Шеремет: Зеленский не признает долги перед США из-за страха

Депутат Шеремет: Зеленский не признает долги перед США из-за страха

Депутат Государственной думы от Крыма и член комитета по безопасности Михаил Шеремет полагает, что Владимир Зеленский избегает признания финансовых обязательств перед США, поскольку это означало бы подтверждение того, что он фактически уступил интересы Украины сразу трем зарубежным силам — Европе, Великобритании и Соединенным Штатам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх