Алжир: по состоянию на 28 августа 73 человека погибли, а другие пропали без вести после того, как десятки лесных пожаров вспыхнули в северных провинциях, в том числе в Джиджеле, Беджая, Тизи-Узу, Скикде, Эль-Тарфе, Аннабе, Константине, Тебессе и Батне.