Алжир: по состоянию на 28 августа 73 человека погибли, а другие пропали без вести после того, как десятки лесных пожаров вспыхнули в северных провинциях, в том числе в Джиджеле, Беджая, Тизи-Узу, Скикде, Эль-Тарфе, Аннабе, Константине, Тебессе и Батне.
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