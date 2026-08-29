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Контрафронт

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Алжир: по состоянию на 28 августа 73 человека погибли, а другие пропали без вести после того, как...

Алжир: по состоянию на 28 августа 73 человека погибли, а другие пропали без вести после того, как десятки лесных пожаров вспыхнули в северных провинциях, в том числе в Джиджеле, Беджая, Тизи-Узу, Скикде, Эль-Тарфе, Аннабе, Константине, Тебессе и Батне.

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