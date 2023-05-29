Ряд улиц Советского района Астрахани на 13 дней остались без горячей воды

Из-за плановой подготовки к следующему отопительному сезону. МУП г.Астрахани «Коммунэнерго» информирует, что в связи с подготовкой к отопительному сезону-2023/2024 с 00:00 29 мая до 11 июня включительно прекращена подача ГВС от теплоисточника Т-6.