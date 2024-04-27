Американец из Мытищ убил сестру и помогал полиции в ее поисках

СК РФ по Московской области В подмосковном лесу проживающий в Мытищах 44-летний гражданин США Вячеслав Климов убил ранее жившую в Штатах сестру из-за разногласий об американской политике, после чего притворился, что помогает полиции в расследовании дела.
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