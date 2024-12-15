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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ультрас «Юве» кричали «покажите яйца» и оскорбляли команду после ничьей с «Венецией». Влахович накричал на фанатов в ответ и показал большой палец, когда выкрики продолжились

Вчера команда дома сыграла вничью (2:2) с «Венецией» в 16-м туре Серии А. Предыдущие матчи против «Болоньи», «Лечче», «Милана» также завершились вничью.

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