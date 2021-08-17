Главы МИД России и Китая обсудили ситуацию в Афганистане

Ранним утром во вторник, 17 августа, министры иностранных дел России и Китая Сергей Лавров и Ван И в телефонной беседе обсудили ситуацию в Афганистане, где боевики радикального движения «Талибан» взяли под свой контроль всю территорию страны.
Ранним утром во вторник, 17 августа, министры иностранных дел России и Китая Сергей Лавров и Ван И в телефонной беседе обсудили ситуацию в Афганистане, где боевики радикального движения «Талибан» взяли под свой контроль всю территорию страны.
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