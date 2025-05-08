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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бобровский пропустил 9 шайб в двух матчах серии с «Торонто». Вратарь «Флориды» отбил 16 из 20 бросков во 2-й игре

Бобровский пропустил 9 шайб в двух матчах серии с «Торонто». Вратарь «Флориды» отбил 16 из 20 бросков во 2-й игре

«Флорида» уступила «Мэйпл Лифс» (3:4) во второй игре серии второго раунда Кубка Стэнли. Голкипер «Пантерс» Сергей Бобровский пропустил четыре шайбы, отразив 16 из 20 бросков при 80% отраженных бросков.

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