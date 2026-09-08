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Путь охотоведа. Артыш Окан-оолович Салчак

Путь охотоведа. Артыш Окан-оолович Салчак

Артыш Окан-оолович Салчак, руководитель государственного комитета по охране объектов животного мира и водных биологических ресурсов Республики Тыва, человек сорока лет, постоянно чем-то занимающийся и интересующийся.

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