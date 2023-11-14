Приток мигрантов на Урал увеличился вдвое

В этом году количество граждан, переезжающих на постоянное место жительства в Уральский Федеральный округ, увеличилось вдвое по сравнению с предыдущим годом, говорится в сообщении пресс-службы Уральского таможенного управления.
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