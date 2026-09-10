За прошедшие сутки в Ивановской области зарегистрировано 4 ДТП с пострадавшими

В 02-00 в Тейковском районе на 5-ом километре автомобильной дороги «Торчино-Нерль» 37-летний водитель автомобиля «Шевроле Круз», с признаками алкогольного опьянения, при выполнении обгона, выехал на полосу встречного движения и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- НН В ходе спецоперац...
- Началось голосова...
- Аграриям региона ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым