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За прошедшие сутки в Ивановской области зарегистрировано 4 ДТП с пострадавшими

За прошедшие сутки в Ивановской области зарегистрировано 4 ДТП с пострадавшими

В 02-00 в Тейковском районе на 5-ом километре автомобильной дороги «Торчино-Нерль» 37-летний водитель автомобиля «Шевроле Круз», с признаками алкогольного опьянения, при выполнении обгона, выехал на полосу встречного движения и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

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