«Кельтский саммит» настроен на распад Великобритании

Лидеры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии подписали документы, в которых официально потребовали права на референдумы о независимости и самоопределении, провозгласив при этом, что «время Вестминстера подходит к концу».
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