Куда сходить: интересные мероприятия 8 августа в Крыму

ВЫСТАВКА Крымский этнографический музей (Симферополь, Пушкина, 18) Выставка «Крымский ларец» 6+ 8 августа, 11:00-20:00 Вниманию посетителей представлена коллекция ювелирных украшений из собрания Крымского этнографического музея.
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