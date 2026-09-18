В Казани стартовал фестиваль «Время молодых»

У Центра семьи «Казан» стартовал фестиваль «Время молодых», сообщает корреспондент «Татар-информа» с места событий.
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