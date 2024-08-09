Пиротехники МЧС России отправляются в ДНР и ЛНР

Проводы личного состава проходят в подразделениях МЧС России. «На два месяца в служебную командировку в Донецкую и Луганскую Народные Республики оправится сводный отряд МЧС России из 64 пиротехников, 16 единиц техники и 4 робототехнические машины разминирования», - сказал глава МЧС России Александр Куренков.