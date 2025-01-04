Байден заблокировал покупку US Steel японской Nippon Steel Сделка, которая уже была предрешена, внезапно сорвалась из-за решения президента Джо Байдена.
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Байден заблокировал покупку US Steel японской Nippon Steel Сделка, которая уже была предрешена, внезапно сорвалась из-за решения президента Джо Байдена.
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