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Установлено, что круизные лайнеры за год загрязнили окружающую среду больше, чем все автомобили Европы За последний год круизные лайнеры загрязнили окружающую среду больше, чем все автомобили Европы, выбросив в атмосферу свыше 500 тонн оксида серы.