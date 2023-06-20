Установлено, что круизные лайнеры за год загрязнили окружающую среду больше, чем все автомобили Европы За последний год круизные лайнеры загрязнили окружающую среду больше, чем все автомобили Европы, выбросив в атмосферу свыше 500 тонн оксида серы.
Установлено, что круизные лайнеры за год загрязнили окружающую среду больше, чем все автомобили Европы За последний год круизные лайнеры загрязнили окружающую среду больше, чем все автомобили Европы, выбросив в атмосферу свыше 500 тонн оксида серы.
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