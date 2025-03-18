Белоруссиия призвал Запад одуматься и отбросить амбиции ради мира

Западу стоит поступится амбициями и начать серьезный диалог вместо спешной милитаризации грозящей глобальным конфликтом, заявил Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков 18 марта в интервью телеканалу «Беларусь 1».
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