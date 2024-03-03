"Ends Energy Crisis": MUFG Says Global LNG Market Will Shift Into Oversupply In 2025 The beginning of the Russian-Ukraine war in early 2022 led to a significant tightening in global liquefied natural gas (LNG) supplies as Europe replaced lost Russian LNG with supplies from the US.
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