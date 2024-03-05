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Джордан Кларксон набрал 38 очков, 10 подборов и 7 передач, «Юта» победила «Вашингтон»

Джордан Кларксон набрал 38 очков, 10 подборов и 7 передач, «Юта» победила «Вашингтон»

В составе «Джаз» защитник Джордан Кларксон набрал 38 очков, 10 подборов и 7 результативных передач. За 36 минут Кларксон реализовал 13 из 26 с игры и 8 из 9 с линии.

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