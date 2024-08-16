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В ГД призвали увеличить срок обучения в вузах по сельхознаправлениям до пяти лет

В ГД призвали увеличить срок обучения в вузах по сельхознаправлениям до пяти лет

Зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина предложила увеличить срок обучения по программам базового высшего образования по направлениям сельскохозяйственного, ветеринарного и зоотехнического профилей до пяти лет.

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