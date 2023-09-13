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Одна из израильских оборонных компаний намерена поставить Британии систему активной защиты Trophy для её нового танка Challenger-3

Одна из израильских оборонных компаний намерена поставить Британии систему активной защиты Trophy для её нового танка Challenger-3

Министерство обороны Великобритании заключило контракт с одной из израильских оборонных компаний на поставку в страну систем активной защиты Trophy для оснащения ими новых танков Challenger-3.

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