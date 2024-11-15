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Как удвоить капитализацию фондового рынка России с помощью криптовалют?

Как удвоить капитализацию фондового рынка России с помощью криптовалют?

Главной целью исследования студентов 4 курса Высшей школы экономики и управления ЮУрГУ Зырянова Никиты, Корюкова Егора, Демьяника Романа и Хохрякова Арсения является развитие инфраструктуры и условий для дальнейшего развития рынка криптоактивов путем легализации и расширения списка криптовалют и способов использования, в число которых входят стейблкоины, DeFi и цифровой рубль.

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