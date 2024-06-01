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Царьград

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Цены на такси взлетели в Екатеринбурге из-за масштабного забега

Цены на такси взлетели в Екатеринбурге из-за масштабного забега

Дороги в центре города перекрыты, а движение сковали пробки.В Екатеринбурге взлетели цены на такси из-за масштабного забега "Зеленый марафон", который проходит в нашем городе сегодня, 1 июня.

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