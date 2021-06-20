Монтян жестко раскритиковала Суркова за слова о просьбе Запада забрать Киев Кремлем

Известный киевский юрист, политический активист Татьяна Монтян жестко раскритиковала бывшего помощника президента России Владислава Суркова за его слова о том, что Запад, уставший от попрошайничества Украины, скоро сам попросит Москву забрать Киев.
Известный киевский юрист, политический активист Татьяна Монтян жестко раскритиковала бывшего помощника президента России Владислава Суркова за его слова о том, что Запад, уставший от попрошайничества Украины, скоро сам попросит Москву забрать Киев.
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