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В Калужской области владельцу вернули украденный мопед

В Калужской области владельцу вернули украденный мопед

В МОМВД России "Козельский" поступило заявление от калужанина. Тот сообщил, что какое-то время не приезжал в свой дом в Козельском районе, а когда за это время из хозяйственной пристройки пропал его мопед.

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