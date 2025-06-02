В Калужской области владельцу вернули украденный мопед

В МОМВД России "Козельский" поступило заявление от калужанина. Тот сообщил, что какое-то время не приезжал в свой дом в Козельском районе, а когда за это время из хозяйственной пристройки пропал его мопед.
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