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Царьград

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Топливный кризис в России 4 октября 2026 года: приняты новые меры для стабилизации

Топливный кризис в России 4 октября 2026 года: приняты новые меры для стабилизации

Ситуация и цены на бензин в регионах, новые меры для улучшения рынка. Вице-премьер России Александр Новак накануне охарактеризовал ситуацию с доступностью бензина как "незначительный дефицит".

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