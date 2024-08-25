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Неизвестная форма соучастия: адвокат — о возможных обвинениях Дурову

Неизвестная форма соучастия: адвокат — о возможных обвинениях Дурову

Global Look Press/Pavel Durov/Instagram.com Основателя Telegram Павла Дурова, по данным СМИ, обвиняют в пособничестве в совершении таких преступлений, как незаконный оборот наркотиков, мошенничество и преступления против детей.

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Комментарии
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ИО
Игорь Овчаренко
Да нам то  это абсолютно  безразлично.И писать об этом нет нужды.
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16 час.

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