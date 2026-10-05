Перу: Два человека получили ранения в результате перестрелки возле избирательного участка в районе Милагро города Ми Перу округа Вентанилья провинции Кальяо во второй половине дня 4 октября.
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