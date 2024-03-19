Танкисты группировки "Юг" пресекли две контратаки ВСУ под Соледаром

Танкисты 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, которая действует в составе Южной группировки войск, пресекли две контратаки украинских боевиков в районе Соледара, сообщил командир взвода.
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