Татьяна Монтян: Иранские атаки на торговые суда: кто оказался втянут в многоходовочку на Красном море?

Атаки йеменских хуситов на торговые суда, идущие через Красное море имели неожиданное последствие. Крупнейшие в мире логистические компании Maersk и Hapag-Lloyd отказались от рейсов по Красному морю после нападений на их суда.
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