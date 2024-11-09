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FP: Распад коалиции Шольца пойдет на пользу Германии

FP: Распад коалиции Шольца пойдет на пользу Германии

Американский журнал Foreign Policy (FP) утверждает, что распад правящей коалиции социал-демократов, свободных демократов и «зеленых» в Германии может способствовать более эффективной подготовке к президентскому сроку Дональда Трампа.

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Комментарии
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СК
Сергей Карабухин
...Уголовные дела надо открывать...Все фашисты-националисты-бандеровцы – должны быть либо уничтожены – либо седеть за свои преступления против человечества пожизненно в тюрьмах...
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