История любви Дианы Гурцкой и Петра Кучеренко | Леди Mail.ru

История любви Дианы Гурцкой и Петра Кучеренко: знакомство, свадьба и внезапная смерть мужаСудьбоносная встречаДиана Гурцкая и Петр Кучеренко познакомились в 2003 – Петр на тот момент уже был успешным адвокатом, а Диана – известной певицей: ее композиция «Ты здесь» прочно обосновалась на вершинах всех российских топ-чартах.