Равшана Куркова впервые показала дочь Самиру, которая появилась на свет в марте этого года. 43-летняя актриса опубликовала фото малышки и рассказала, что они вместе снялись в сериале «Предпоследняя инстанция».
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