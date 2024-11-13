Новые базовые станции МегаФона обеспечивают связью 4G жителей Прокопьевска

Благодаря цифровым изменениям удалось закрыть так называемые "белые пятна" на территории города.Жители Прокопьевска в Кемеровской области, которые пользуются услугами МегаФона, теперь могут наслаждаться высокоскоростным мобильным интернетом четвёртого поколения (LTE) и совершать звонки в цифровом формате (VoLTE).