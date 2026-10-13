Российские войска поразили судно с военным грузом в Бугском Лимане

Российские военные силы нанесли удар по сухогрузу в Бугском Лимане, который перевозил в порт «Николаев» грузы военного и двойного назначения, заявили во вторник в Минобороны РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Мема анонсировал ...
- Историк Гавришко:...
- В Северной Македо...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым