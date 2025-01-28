На Украине планируют национализировать активы российской «Татнефти»

Минюст Украины предложил национализировать активы нефтяной компании из России «Татнефть», министерство уже подало соответствующие иски в Высший антикоррупционный суд, сообщила в Facebook* замминистра юстиции Ирина Богатик.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии