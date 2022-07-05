В Омске в суд направлено дело в отношении предпринимателя, торговавшего нелегальными сигаретами

Следователем отдела по расследованию преступлений в сфере экономики СУ УМВД России по городу Омску завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя Октябрьского округа, обвиняемого в незаконном обороте табачной продукции.

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