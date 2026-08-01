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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Российский медиафутболист Прокоп проиграл в полуфинале клубного чемпионата мира Кингс Лиги. В четырех матчах у форварда 0+1 по «гол+пас»

23-летний экс-футболист 2Drots и «Амкала» Михаил «Прокоп» Прокопьев вылетел с клубного чемпионата мира Кингс Лиги.

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