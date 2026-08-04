Кеше хокуклары советы әгъзасы, Регнум мәгълүмат агентлыгы баш мөхәррире Марина Әхмәдова Геленджикта ял иткәндә дошман пилотсыз очкычлары һөҗүменнән зыян күргән кешеләргә булышкан Ростов-Дон шәһәре табиб-анестезиологының игелекле гамәлен шәрехләде.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии