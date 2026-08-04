НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Геленджикта ял итүче табиб яралыларны коткарырга ярдәм иткән

Геленджикта ял итүче табиб яралыларны коткарырга ярдәм иткән

Кеше хокуклары советы әгъзасы, Регнум мәгълүмат агентлыгы баш мөхәррире Марина Әхмәдова Геленджикта ял иткәндә дошман пилотсыз очкычлары һөҗүменнән зыян күргән кешеләргә булышкан Ростов-Дон шәһәре табиб-анестезиологының игелекле гамәлен шәрехләде.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии