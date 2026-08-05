НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Калужские новости

3 подписчика

Калужская область обновила расценки на капремонт многоквартирных домов

Калужская область обновила расценки на капремонт многоквартирных домов

Предельная стоимость ремонта одного лифта в Калужской области составит почти 7 млн рублей, фасада — до 30 181 рубля за квадратный метр, а крыши — до 19 612 рублей за квадратный метрВ Калужской области скорректированы предельные стоимости услуг и работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии