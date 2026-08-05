Калужская область обновила расценки на капремонт многоквартирных домов

Предельная стоимость ремонта одного лифта в Калужской области составит почти 7 млн рублей, фасада — до 30 181 рубля за квадратный метр, а крыши — до 19 612 рублей за квадратный метрВ Калужской области скорректированы предельные стоимости услуг и работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.
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