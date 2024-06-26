Работающим пенсионерам поднимут пенсии

Среднее минимальное увеличение пенсий работающих пенсионеров после индексации составит 1300 руб. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова в ходе заседания Госдумы, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на KONKURENT.
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