PRIMPRESS.RU
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

PRIMPRESS.RU

300 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Grandad
    Традиционная безграмотность в заголовке уже не удивляет.От Японского до Ч...
  • Галина Друзина
    Это надо считать гос изменой и в тюрягуБрали с ФСБ. В Пр...
  • Андрей Павлов
    Где несколько тысяч то? 35+18 до нескольких тысяч как-то не дотягивают.Несколько тысяч и...

Работающим пенсионерам поднимут пенсии

Работающим пенсионерам поднимут пенсии

Среднее минимальное увеличение пенсий работающих пенсионеров после индексации составит 1300 руб. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова в ходе заседания Госдумы, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на KONKURENT.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх