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Сестра Ким Чен Ына пригрозила Южной Корее крещением огнем

Сестра Ким Чен Ына пригрозила Южной Корее крещением огнем

Global Look Press/Inter-Korean Summit Press Corps//AFLO Военные Южной Кореи своими действиями и безосновательными заявлениями навлекают на себя непоправимые бедствия, которые могут обернуться для Сеула "крещением огнем" и "моментальной гибелью", предупредила сестра лидера КНДР Ким Чен Ына и заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Ким Ё Чжон.

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