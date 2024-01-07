Сестра Ким Чен Ына пригрозила Южной Корее крещением огнем

Global Look Press/Inter-Korean Summit Press Corps//AFLO Военные Южной Кореи своими действиями и безосновательными заявлениями навлекают на себя непоправимые бедствия, которые могут обернуться для Сеула "крещением огнем" и "моментальной гибелью", предупредила сестра лидера КНДР Ким Чен Ына и заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Ким Ё Чжон.