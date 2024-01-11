В челябинских школах отменили занятия из-за мороза

В Челябинске из-за мороза отменили занятия для большинства учащихся первой смены. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в четверг, 11 января, в связи с низкой температурой воздуха отменяются занятия в школах города с 1 по 9 классы первой смены.