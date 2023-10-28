Гиперзвук: США пытаются сократить отставание от «Циркона» наскоком

В Пентагоне раздражены неудачей в гонке вооружений с российскими ракетными технологиями Вера Жердева На фото: фрегат проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» (Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС) Материал комментируют: Виталий Лебедев Россия и Китай далеко обогнали США в гонке по созданию гиперзвукового оружия.