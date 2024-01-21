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Вызов всему миру

Вызов всему миру

Опасный план США открылся в Давосе – «глобальный Юг» такое не примет Америка настолько переоценивает свои силы, что может глобально проиграть, причём – даже раньше, чем это ожидалось.

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Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
ВСЁ ВЕЛИЧИЕ США ДУТОЕ...ТОГО И ГЛЯДИ...ЛОПНУТЬ...И ВСЁ В ОКРУГЕ ЗАСРУТ.
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Александр Григоров
Нет у них уже думающих политиков  ...закончились остались одни пидоры
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Виктор Шилин
Одесса и Николаев в приоритете, ждать больше нельзя
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