Опасный план США открылся в Давосе – «глобальный Юг» такое не примет Америка настолько переоценивает свои силы, что может глобально проиграть, причём – даже раньше, чем это ожидалось.
Вызов всему миру
Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
ВСЁ ВЕЛИЧИЕ США ДУТОЕ...ТОГО И ГЛЯДИ...ЛОПНУТЬ...И ВСЁ В ОКРУГЕ ЗАСРУТ.
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15 час.
Александр Григоров
Нет у них уже думающих политиков ...закончились остались одни пидоры
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15 час.
Виктор Шилин
Одесса и Николаев в приоритете, ждать больше нельзя
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14 час.
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