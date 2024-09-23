Верховный суд Крыма вынес приговор украинскому шпиону.«Мужчина собирал и передавал в украинские спецслужбы информацию о ВС РФ в ходе проведения спецоперации на территории Запорожской области», – сообщили в УФСБ России по Центральному военному округу.