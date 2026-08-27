Fortum Seeks State Aid for Major New Nuclear Project in Sweden

Nordic energy company Fortum on Thursday said it had submitted a state aid application to start talks with the Swedish state on the terms and conditions to advance a new nuclear power project in Sweden as the Nordic country bets on nuclear power revival.
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