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Спички - не игрушка

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"Жаркое из России" Саксы обвинили наших в климатической атаке

"Жаркое из России" Саксы обвинили наших в климатической атаке

Целились в У. ну, а досталось всем!" Волну создали под Краснодаром и гонят на запад. Жаркое из России Сейчас о диком пекле, захлестнувшем нашу соседку, не говорит только ленивый.

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