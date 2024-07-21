"Жаркое из России" Саксы обвинили наших в климатической атаке

Целились в У. ну, а досталось всем!" Волну создали под Краснодаром и гонят на запад. Жаркое из России Сейчас о диком пекле, захлестнувшем нашу соседку, не говорит только ленивый.
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