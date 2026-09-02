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30 интересных вещей, мимо которых мы проходим мимо (а зря)

30 интересных вещей, мимо которых мы проходим мимо (а зря)

Иногда кажется, что мир состоит из скучных будней и непрекращающегося цикла работа-дорога-дом. Но если присмотреться, он полон тихих сюрпризов.

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